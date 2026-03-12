شباب الأهلي والنصر في صدارة «المربع الذهبي» لدوري السلة

تصدر فريقا شباب الأهلي والنصر ترتيب المرحلة الثانية من دوري كرة السلة «المربع الذهبي» لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، مع ختام الجولة الثانية أمس.

وحقق الفريقان فوزهما الثاني على التوالي في هذه المرحلة، بعدما تغلب شباب الأهلي على الشارقة بنتيجة 101-72، وفاز النصر على البطائح بنتيجة 107-97.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز النصر على الشارقة، وشباب الأهلي على البطائح، ما يعزز قوة المنافسة بين الفريقين في لقائهما المرتقب مساء الأحد المقبل على صالة نادي النصر ضمن الجولة الثالثة.

وتُقام المرحلة الثانية بمشاركة أربعة فرق هي شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والبطائح، بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً، بحيث يخوض كل فريق ست مباريات، على أن يتحدد مع ختام المرحلة صاحبا المركزين الأول والثاني للتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري.