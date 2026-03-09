ديربي النصر والوصل يتصدر قرعة كأس الإمارات لكرة السلة

أجرى اتحاد الإمارات لكرة السلة اليوم قرعة بطولات الكؤوس لمسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الإماراتية. وأسفرت نتائج قرعة كأس الإمارات للرجال، عن مواجهات قوية يتصدرها ديربي النصر مع الوصل، الشارقة مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، فيما يلتقي الجزيرة مع البطائح.

وفي منافسات السيدات، يلتقي نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي الذيد الرياضي للمرأة، وخورفكان الرياضي للمرأة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك.



أما في كأس الناشئين، التي يشارك فيها 15 نادياً، فقد جنبت القرعة الوصل بطل دوري الموسم الماضي خوض دور الـ16، فيما يلتقي النصر مع الوحدة، وخورفكان مع الظفرة، والعين مع الذيد، والجزيرة مع البطائح، وشباب الأهلي مع الحمرية، والشارقة مع المدام، ومليحة مع كلباء.



وأكد اتحاد الإمارات لكرة السلة أن القرعة شملت جميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الكؤوس ضمن أجندة الموسم الرياضي، نظراً لأهميتها في تحديد مواجهات البطولة ومسار المنافسات، بما يسهم في تنظيم المسابقات بالشكل الذي يواكب تطلعات الاتحاد في تطوير لعبة كرة السلة وتعزيز التنافس بين الأندية.



ويأتي تنظيم قرعة الكؤوس ضمن خطة اتحاد الإمارات لكرة السلة لتنظيم مسابقاته المختلفة للموسم الحالي، بما يعزز من مستوى المنافسة الفنية ويوفر بيئة رياضية احترافية تدعم تطور اللعبة على مستوى جميع الفئات.