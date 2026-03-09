اتحاد السلة يعتمد قرعة بطولات الكؤوس للرجال والسيدات والمراحل السنية

أجرى اتحاد الإمارات لكرة السلة اليوم قرعة بطولات الكؤوس لمسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الإماراتية.

وأسفرت قرعة كأس الإمارات للرجال، التي يشارك فيها ثمانية فرق، عن مواجهة الشارقة مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، فيما يلتقي النصر مع الوصل، والجزيرة مع البطائح.

وفي منافسات السيدات، يلتقي نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي الذيد الرياضي للمرأة، وخورفكان الرياضي للمرأة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك.

أما في كأس الناشئين، التي يشارك فيها 15 ناديًا، فقد جنبت القرعة الوصل، بطل دوري الموسم الماضي، خوض دور الـ16، فيما يلتقي النصر مع الوحدة، وخورفكان مع الظفرة، والعين مع الذيد، والجزيرة مع البطائح، وشباب الأهلي مع الحمرية، والشارقة مع المدام، ومليحة مع كلباء.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة السلة أن قرعة بطولات الكؤوس تسهم في تعزيز المنافسة الفنية وتطوير اللعبة في مختلف الفئات.