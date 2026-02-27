«دبي للسلة» يعزز حضوره الأوروبي بفوزه رقم 15

واصل نادي دبي لكرة السلة نتائجه اللافتة في الدوري الأوروبي «يوروليغ»، محققاً فوزه الخامس عشر هذا الموسم بتغلبه على «إل دي إل سي أسفيل» فيوربان الفرنسي 96-85، ضمن منافسات الجولة 29.

وفرض دبي إيقاعه منذ صافرة البداية، فحسم الربع الأول 24-17، بفضل انضباط دفاعي، وانتقال سريع من الدفاع إلى الهجوم، ما منحه أفضلية مبكرة، وواصل دبي أفضليته في الربع الثاني، مع تنوع في الحلول الهجومية ودقة في الرميات البعيدة، لينهيه 23-19، موسعاً الفارق إلى 11 نقطة مع نهاية الشوط الأول.



ومع انطلاق الربع الثالث حاول الفريق الفرنسي العودة إلى أجواء اللقاء عبر الضغط الدفاعي ورفع نسق اللعب، إلا أنه اصطدم بتنظيم محكم من أصحاب الأرض، وسرعة في الارتداد الهجومي، بقيادة الأمريكي دواين باكون، الذي لعب دوراً محورياً في ترجيح كفة فريقه. وحسم دبي هذا الربع أيضاً 28-22، معززاً تقدمه ومقرباً نفسه أكثر من حسم المواجهة.



وفي الربع الأخير تراجع إيقاع دبي نسبياً مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى، ما أتاح لأسفيل تقليص الفارق وحسم الفترة 27-21، غير أن الفارق الذي بناه دبي على مدى ثلاثة أرباع كان كافياً لتأمين الفوز 96-85، في مباراة أكد خلالها قدرته على مقارعة أندية عريقة في المسابقة رغم حداثة عهده بها، ويواصل دبي للسلة بذلك مسيرته التصاعدية في اليوروليغ، مثبتاً حضوره منافساً جدياً في واحدة من أقوى البطولات القارية.