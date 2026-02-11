الفحيص الأردني يرفع كأس السلة للمرة الثالثة توالياً في عربية السيدات

توج فريق الفحيص الأردني للمرة الثالثة على التوالي بكأس منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية السيدات 2026، بفوزه على الأمل التونسي بنتيجة «88-59»، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة نادي البطائح، لحساب الجولة الختامية، والتي سجلت فوز الفتاة الكويتي على غاز الشمال العراقي بنتيجة عريضة، بلغت «101-74»، والشارقة الرياضي للمرأة على الحالة البحريني «70-54».



وجاءت منافسات السلة، ضمن تسع ألعاب تضمنتها النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها يوم غدٍ الخميس، وأقيمت منذ الثاني من فبراير الجاري بإمارة الشارقة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة.



وأقيمت منافسات كرة السلة في الدورة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليُحسم اللقب في ختامها، وفق ترتيب النقاط. ونجح شباب الفحيص الأردني في تأكيد جدارته بالتتويج بلقب النسخة الثامنة والميدالية الذهبية، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، جمعها من ستة انتصارات متتالية.



وجاء تتويج الفرق الفائزة بحضور كل من الشيخة حياة آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة العربية، عبد العزيز بن محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، تامر جمعة ممثل جامعة الدول العربية، وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، وموزة محمد الشامسي مدير الدورة.



حُسمت بقية مراكز منصة التتويج وفق معايير كسر التعادل، بعدما تساوت أندية الشارقة الرياضي للمرأة، والفتاة الكويتي، والأمل التونسي عند 10 نقاط لكل منها، من أربعة انتصارات وهزيمتين. وبالعودة إلى فارق نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة فقط، دون احتساب نتائجها أمام البطل شباب الفحيص، جرى تحديد الترتيب النهائي بينهم.



وأسفرت هذه الحسابات عن تصدّر الشارقة الرياضي للمرأة للترتيب بين الثلاثي المتعادل، ليحصد الميدالية الفضية، تلاه الفتاة الكويتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حلّ الأمل التونسي رابعاً في الترتيب العام.

كتبت لاعبات الفحيص الأردني سطر «الذهب» بتتويجهن للمرة الثالثة على التوالي، بعد مباراة قوية أمام فريق «الأمل» التونسي، نجحت خلالها لاعبات الفحيص في ضمان انتصارهن، بنيلهن الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث، بواقع «21-2 و27-14»، فيما نالت لاعبات الأمل أفضلية طفيفة بنتائج الربعين الثاني والرابع، بواقع «20-19 و23-21»، التي لم تكن كافية لهن بالعودة بالنتيجة.



اختتمت لاعبات الشارقة الرياضي للمرأة مشوارهن بانتصارٍ مستحق على الحالة البحريني «70-54»، ليؤكدن جدارتهن بالميدالية الفضية، في مباراة هيمن خلالها الإماراتيات على غالبية مراحلها، ونلن الأفضلية بنتائج ربعيها الأول والثاني، ومن ثم الثالث، بواقع «21-12 و14-3 و22-17»، كان كفيلاً لهن بحسم النتيجة لصالحهن، رغم ذهاب نتيجة الربع الرابع لصالح الحالة، بواقع «22-13».



أنهى الفتاة الكويتي مشواره في النسخة الثامنة بانتصارٍ عريض، كسرت خلاله الكويتيات حاجز المئة نقطة في سلة غاز الشمال العراقي، وتفوقن بنتيجتها بفارق 26 نقطة، وبواقع «101-74»، في لقاء بسط خلاله لاعبات الكويت الأفضلية المطلقة على نتائج فتراته الثلاث الأولى، بواقع «26-9 و29-19 و23-16»، فيما اكتفت لاعبات العراق بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة الأخيرة، بواقع «30-23».