لقب سلة «عربية السيدات 2026» يتأجل حتى الجولة الأخيرة

فاز الفحيص الأردني على خورفكان الرياضي للمرأة 91-71 وتغلب الأمل التونسي على غاز الشمال العراقي 76-54 والفتاة الكويتي على الحالة البحريني 78-59 ضمن منافسات كرة السلة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، ليبقى حسم لقب النسخة الثامنة مؤجلا للجولة الختامية الأربعاء.



وتقام منافسات كرة السلة ضمن تسع ألعاب فردية وجماعية تتضمنها الدورة المقامة في الشارقة بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقا من 16 دولة.



وعزز الفحيص صدارته للترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأمل التونسي فيما يحتل الفتاة الكويتي المركز الثالث بالشراكة مع الشارقة الرياضي للمرأة برصيد 8 نقاط لكل منهما ويأتي غاز الشمال العراقي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط متساوياً مع خورفكان، بينما يحتل الحالة البحريني المركز السابع برصيد 5 نقاط. وتدخل الفرق غد الثلاثاء مرحلة الراحة الأخيرة، على أن تعود الأربعاء لخوض الجولة الختامية.