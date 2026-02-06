ويمبانياما يقود سبيرز للفوز على مافريكس بالدوري الأمريكي للسلة

قاد فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 135/123، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش)، ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه).

وأحرز ويمبانياما 29 نقطة، بالإضافة إلى قيامه بـ11 متابعة تحت السلة، ليلعب دور البطولة في المباراة، رغم تألق كوبر فلاج، لاعب مافريكس الواعد، الذي أحرز أكثر من 30 نقطة في اللقاء، وذلك للمباراة الرابعة على التوالي.

وأحرز فلاج 32 نقطة في المباراة، ليعزز بذلك رقمه القياسي بالمسابقة لأطول سلسلة مباريات متتالية يسجل خلالها لاعب صاعد 30 نقطة على الأقل.

وانضم فلاج (19 عامًا) إلى الأساطير مايكل جوردان، وبرنارد كينغ، وألن إيفرسون، وجالين غرين، ضمن قائمة اللاعبين الذين أحرزوا 30 نقطة أو أكثر في أربع لقاءات متتالية منذ اندماج دوري إن بي أيه مع دوري (أيه بي أيه) في موسم 1976/1977.

وكان هاريسون بارنز أحد سبعة لاعبين من سان أنطونيو سجلوا أكثر من عشر نقاط، حيث أحرز 19 نقطة، فيما أضاف زميله دي آرون فوكس 17 نقطة، من بينها رميتان ثلاثيتان حاسمتان في الربع الأخير من اللقاء.

وجاءت الرمية الثلاثية الثانية لآرون فوكس بتمريرة حاسمة سادسة من ويمبانياما، ليمنح سبيرز التقدم بنتيجة 131/123 قبل دقيقة و24 ثانية من نهاية المباراة، في حين أحرز ستيفون كاسل 18 نقطة، بالإضافة إلى قيامه بسبع متابعات.

في المقابل، عادل ناجي مارشال رقم فلاج بتسجيله 32 نقطة لدالاس، بينما أحرز دانيال جافورد 16 نقطة وقام بعشر متابعات، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات دون أن يرحل اللاعب عن الفريق في صفقة كانت محور التكهنات.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها مافريكس منذ رحيل نجمه أنتوني ديفيس، الذي شارك في مباراة كل النجوم عشر مرات، والغائب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في يده اليسرى.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت أمس عن فوز واشنطن ويزاردز على مضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 126/117، وأورلاندو ماجيك على ضيفه بروكلين نيتس 118/98، وأتلانتا هوكس على ضيفه يوتا جاز 121/119، وتورونتو رابتورز على ضيفه شيكاغو بولز 123/107.

كما فاز تشارلوت هورنتس على مضيفه هيوستن روكيتس بنتيجة 109/99، ولوس أنجلوس ليكرز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119/115، وغولدن ستيت ووريورز على مضيفه فينيكس صنز 101/97.