«الفحيص» الأردني يهزم «الفتاة» الكويتي في افتتاح سلة «الألعاب العربية للسيدات»

افتتحت حاملات اللقب، لاعبات نادي الفحيص الأردني، حملة الدفاع عن لقب كرة السلة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، بفوز صعب على فريق نادي الفتاة الكويتي بنتيجة «79–73»، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على صالة نادي البطائح، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.



وشهدت الجولة الافتتاحية أيضاً فوز فريق غاز الشمال العراقي على فريق الحالة البحريني بنتيجة «68–55»، فيما استهلت صاحبات الضيافة لاعبات فريق الشارقة الرياضي للمرأة مشوارهن بتحقيق الفوز على فريق نادي خورفكان الإماراتي بنتيجة «78–60».



وتقام منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 بمشاركة سبعة أندية، وبنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتحدد بطل النسخة الثامنة في ختام المنافسات يوم 11 فبراير الجاري.

وعانى فريق الفحيص لضمان انتصاره في مباراة متقاربة المستوى، انتهى ربعها الأول والرابع بالتعادل «19-19 و22-22»، وسجل ربعها الثاني تفوقاً طفيفاً للاعبات الفتاة الكويتي «17-15»، قبل أن تتمكن لاعبات الفحيص من استعادة اتزانهن، وحسم الربع الثالث بنتيجة «23-15» في فارق كفل لهن حسم المباراة لصالحهن.



وفي مباراة أخرى قدم فريق غاز الشمال العراقي أداء قوياً في ثاني مشاركة له على التوالي في البطولة، بعد فوزه على فريق الحالة البحريني، حيث برز تفوقه بشكل لافت، خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

وأنهت لاعبات غاز الشمال الربعين الأول والثاني لصالحهن بنتيجتي «22–18» و«15–11»، قبل أن يؤكدن أفضليتهن في الربع الرابع بحسمه بنتيجة «13–6»، فيما اكتفت لاعبات الحالة بالفوز في الربع الثالث بنتيجة «20–18».



وفي قمة إماراتية خالصة نجح فريق الشارقة لرياضة المرأة في الفوز على فريق خورفكان، بعدما حسمت لاعبات الشارقة الفترات الثلاث الأولى بنتائج «20-11 و20-19 و25-15»، بينما جاء الربع الرابع لمصلحة خورفكان بنتيجة «15-13».



تعاود فرق السلة، يوم غد الأربعاء، على صالة البطائح، استكمال مباريات الدور التمهيدي، حين يفتتح فريق الأمل التونسي مشواره بالبطولة بلقائه في الثانية عشرة ظهراً فريق الحالة البحريني في أولى مباريات الجولة الثانية، على أن يتبع في الثانية ظهراً بلقاء غاز الشمال العراقي أمام خورفكان الإماراتي، ويسدل الستار عن الجولة بلقاء الرابعة عصراً، الذي يجمع الشارقة لرياضة المرأة أمام الفتاة الكويتي، على أن يخلد الفحيص الأردني لمرحلة الراحة.