الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم برنامج تعاون مع نادي «ألفارك طوكيو» لكرة السلة

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم عن ختام برنامج التعاون المشترك مع نادي «ألفارك طوكيو» لكرة السلة، في إطار دعم تبادل الخبرات الفنية، وتطوير برامج ومنهجيات التدريب، وتعزيز مفاهيم الدمج والتمكين عبر رياضة كرة السلة، وذلك ضمن زيارة وفد من مدربي كرة السلة اليابانيين من النادي إلى دولة الإمارات.



وجاء البرنامج، الذي أقيم تحت رعاية مركز التعاون الدولي الياباني «JICE»، ليعزز جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي في توسيع آفاق التعاون الدولي مع المؤسسات الرياضية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إعداد المدربين وتطوير الأداء الفني في كرة السلة، التي تحظى بشعبية واسعة ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.



وأسهمت مخرجات البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 250 لاعباً من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة بالتعاون مع الشركاء الموحدين من أكاديمية جام، ونادي الوحدة للألعاب الرياضية، في إتاحة فرص تدريبية احترافية للاعبين من أصحاب الهمم، وتحفيز المزيد من المشاركين على ممارسة كرة السلة في بيئات دامجة ومنظمة.



وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يعكس هذا البرنامج التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة الرياضة الدامجة في دولة الإمارات، والاستفادة من التجارب العالمية في التدريب الرياضي».



وأضاف: «شكل التعاون مع نادي ألفارك طوكيو إضافة نوعية لبرامجنا، من حيث بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتمكين اللاعبين من أصحاب الهمم ضمن بيئة تدريبية احترافية تحافظ على الجودة والانضباط»، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا التعاون هو تركيزه على التطبيق المباشر وبناء القدرات على المدى الطويل.