ليبرون جيمس يحقق إنجازًا غير مسبوق في الـ NBA

يواصل النجم الأمريكي ليبرون جيمس سجله الحافل في كرة السلة، بعدما أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الطويلة، مؤكدًا قدرته على الاستمرار في أعلى مستوى رغم تقدمه في العمر.

وسجل جيمس اسمه في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كأول لاعب يتم اختياره ضمن تشكيلة الموسم للمرة الثانية والعشرين، عقب إعلان مشاركته في مباراة كل النجوم، ليصبح صاحب الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة على هذا الصعيد.

وجاء اختيار نجم لوس أنجلوس ليكرز وهو في عمر 41 عامًا، إذ ضمته قائمة الاحتياط في الفريق الغربي لمباراة كل النجوم، التي ستقام في سان فرانسيسكو يوم 15 فبراير، ضمن نسخة تحمل نظامًا جديدًا هذا العام، يعتمد على مواجهة فريقين من اللاعبين المحليين مع فريق ثالث من اللاعبين الدوليين.

ويعد ليبرون الهداف التاريخي للدوري الأمريكي، وصاحب أربع جوائز لأفضل لاعب، إضافة إلى أربعة ألقاب في الـ NBA، وهو ما يعكس حجم الخبرة التي يواصل تقديمها داخل الملاعب.

وقدم جيمس هذا الموسم أرقامًا ثابتة مع ليكرز، مسجلًا معدل 21.9 نقطة، و6.6 تمريرات حاسمة، و5.8 متابعات في المباراة الواحدة، خلال 30 مباراة خاضها الفريق، حقق خلالها 29 فوزًا مقابل 18 خسارة.

وواجهت مسيرة اللاعب بعض التوقفات بسبب الإصابات، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى التشكيك في فرص اختياره لمباراة كل النجوم، قبل أن يحسم القرار بضمه إلى قائمة الاحتياط في المؤتمر الغربي.

وينضم جيمس في هذه القائمة إلى أسماء بارزة، من بينها أنتوني إدواردز، وجمال موراي، وتشيت هولمغرين، وكيفن دورانت، وديفين بوكر، وديني أفديا، في تشكيلة تضم مجموعة من أبرز لاعبي الموسم.

وتضم قائمة الاحتياط في المؤتمر الشرقي كلًا من جالين جونسون، ودونوفان ميتشل، وكارل أنتوني تاونز، وباسكال سياكام، ونورمان باول، وسكوتي بارنز، وجالين دورين، في نسخة جديدة تؤكد استمرار حضور النجوم المخضرمين إلى جانب الأسماء الصاعدة.