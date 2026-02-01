الأفريقي التونسي بطلاً لدولية دبي لكرة السلة للمرة الأولى



تُوّج النادي الأفريقي التونسي بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلّب على منتخب الإمارات بنتيجة 93-77، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي. وبات الأفريقي ثاني فريق تونسي يحرز لقب البطولة بعد النجم الرادسي المتوّج بنسخة عام 2018.



ودخل الفريق التونسي اللقاء بقوة ومن دون فترة جس نبض، فارضاً إيقاعه منذ الدقائق الأولى، حيث نجح في توسيع الفارق سريعاً إلى 20 نقطة عندما تقدم 29-9، مستفيداً من الانطلاقة الهجومية السريعة والتنظيم الدفاعي المحكم. وواصل الأفريقي تفوقه خلال مجريات الربع الأول، الذي حسمه بنتيجة 37-19، في ظل صعوبة المنتخب الإماراتي في مجاراة النسق العالي للمباراة.



وشهد الربع الثاني بداية قوية من جانب منتخب الإمارات، الذي نجح في تقليص الفارق إلى حدود عشر نقاط، بعد تحسن واضح في الأداء الجماعي والفاعلية الهجومية، غير أن الأفريقي استعاد سريعاً زمام المبادرة، وفرض سيطرته مجدداً، مستفيداً من التفوق في المهارات الفردية وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.



وواصل الفريق التونسي تقديم عروضه القوية، محافظاً على أفضليته في معظم فترات الربع الثاني، لينهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 59-41.

واصل الأفريقي التقدم في الربع الثالث وعمق الفارق إلى 21 نقطة «71-50»، «73-52»، ثم 24 نقطة «76-52»، ما عكس بوضوح أن الفريق التونسي بسط سيطرته بالكامل على المباراة، رغم محاولة منتخبنا تقليص الفارق الذي وصل مع نهاية الربع الثالث إلى 18 نقطة «76-58».



في الربع الأخير، استطاع الأفريقي الحفاظ على أسبقيته وسار بثبات نحو تحقيق لقبه الأول في البطولة. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حسم الاتحاد الليبي المركز الثالث لصالحه بعد فوزه على نادي بيروت اللبناني بنتيجة 89-85، في لقاء اتسم بالندية والتقارب في المستوى حتى الدقائق الأخيرة.