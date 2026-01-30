نادي بيروت يضرب موعداً مع الأفريقي التونسي في نصف نهائي سلة دبي



ضرب نادي بيروت موعداً في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة مع الأفريقي التونسي، وتأهل الفريق اللبناني بعدما تغلب مساء اليوم، على الوحدة السوري بنتيجة 79 -66، وفاز بيروت بالربع الأول 23-19، والربع الثاني 20-13، وواصل تفوقه في الربع الثالث 22-13 قبل أن يحسم الوحدة الربع الأخير 21-14.



وقدم الفريق اللبناني أداء قوياً وفرض أسلوبه على مدار الشوطين الأول والثاني، وانتزع تأهلاً مستحقاً.



وتنطلق المباراة الأولى لمنافسات نصف نهائي بين نادي بيروت والأفريقي غداً الساعة السادسة مساء، تليها مباراة منتخبنا الوطني والاتحاد الليبي الساعة الثامنة مساء.