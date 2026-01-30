الأفريقي التونسي إلى نصف نهائي دولية دبي للسلة على حساب النصر



بلغ نادي الأفريقي التونسي نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد تغلبه على النصر الإماراتي بنتيجة 93 – 68، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.



قدم الأفريقي مباراة قوية، وفرض سيطرته منذ البداية بفضل أدائه الجيد وتفوق لاعبيه في المهارات الفردية، وتمكن من حسم الربع الأول 29 – 19، وواصل عروضه المتميزة ليفوز بالربع الثاني 27 -12 وينهي الشوط الأول لمصلحته 56 – 31.



حاول النصر مجاراة الفريق التونسي، ونجح في فرض التعادل في الربعين الثالث والأخير 22 – 22 و15 – 15، محاولاً في كل مرة تدارك تأخره في الشوط الأول، لكنه لم يكن يملك الحلول التي تساعده على ذلك، في المقابل استعان الأفريقي بخبرة لاعبيه للحفاظ على أسبقيته وحسم نتيجة المباراة.



وكان منتخب الإمارات تأهل إلى نصف النهائي على حساب الكرامة السوري أمس، ويلتقي غداً مع الاتحاد الليبي الذي تأهل على حساب جاره أهلي طرابلس.