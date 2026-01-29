الاتحاد الليبي يحسم الديربي أمام أهلي طرابلس ويتأهل لنصف نهائي «سلة دبي»

تمكن فريق الاتحاد من حسم الديربي الليبي أمام منافسه التقليدي أهلي طرابلس بنتيجة 99-91، اليوم الخميس، ليضمن مقعده في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، في مباراة شهدت منافسة قوية وإثارة مستمرة بين الفريقين في أشواطها الأربعة. بدأ الاتحاد المباراة بقوة، محرزاً تقدماً طفيفاً في الربع الأول 21-18، حيث بدا لاعبو الفريق أكثر تنظيمًا وانضباطًا دفاعيًا، مستفيدين من بعض الهفوات الفردية للاعبي الأهلي، الذي نجح في تعديل الأداء في الربع الثاني، محققًا فوزًا 25-23، لتستمر المباراة متقاربة، مع تبادل السيطرة بين الفريقين وإظهار مهارات فردية مميزة من بعض اللاعبين البارزين.



عاد الاتحاد بقوة في الربع الثالث، حيث تمكن من فرض أسلوبه الهجومي، محرزًا 30 نقطة مقابل 28 للأهلي، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة،، في الربع الأخير استمر الاتحاد في السيطرة على مجريات اللعب، محققًا فوزًا 25-20، ليحسم المباراة بفارق ثماني نقاط. وفي المباراة الأولى ضمن منتخبنا الوطني بلوغه نصف النهائي بفوزه على الكرامة السوري 87-71.