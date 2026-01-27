7 فرق من 6 دول تشارك بمنافسات السلة بدورة الألعاب العربية للسيدات

تشارك 7 فرق من 6 دول عربية بمنافسات كرة السلة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة، في واحدة من أكثر ألعاب الدورة حضوراً جماهيرياً وتنافسية.



تشمل قائمة الأندية المشاركة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي خورفكان الرياضي للمرأة «الإمارات»، ونادي الفتاة الرياضي «الكويت»، ونادي الحالة «مملكة البحرين»، ونادي شباب فحيص «الأردن»، ونادي غاز الشمال «العراق»، ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي «تونس».



وتُقام منافسات كرة السلة في نادي البطائح الثقافي الرياضي الذي يستضيف أيضاً جانباً من التدريبات الرسمية للفرق المشاركة، إلى جانب مركز الطفل بالرقة، وفق خطة تشغيلية معتمدة تضمن توزيعاً واضحاً يراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية ويدعم جاهزية الفرق طوال أيام البطولة.



وأكد محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي، أهمية احتضان لعبة جماهيرية مثل كرة السلة في المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن النادي يفخر بمنشآته الرياضية ومدرجاته التي تتسع لأكثر من 500 متفرج.



وفي هذا الإطار دعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق كرة السلة إلى حضور المنافسات ومتابعتها من قلب الحدث، وتشجيع اللاعبات العربيات في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة المرأة عربياً.