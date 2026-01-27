دبي لكرة السلة يحقق فوزه الـ14 على التوالي في الدوري الأدرياتيكي

دبي - البيان

واصل نادي دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكية «ABA League»، بعدما حقق فوزه الـ14 على التوالي، بتغلبه على فريق إف إم بي الصربي بنتيجة 98-82، في المباراة التي أقيمت أمس على صالة كوكا كولا أرينا بدبي. ورفع الفوز رصيد دبي إلى 14 انتصاراً دون خسارة، محافظاً على صدارة ترتيب مجموعته، ليبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعرض لأي خسارة، سواء على أرضه أو خارجها. تعد هذه المشاركة الثانية للنادي في دوري ABA، بعد أن بلغ الدور نصف النهائي في موسمه الأول.



وأشاد المدير الفني لنادي دبي لكرة السلة، يوريتسا غوليماتس، بأداء لاعبيه، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز، وقال: «كان الأداء جاداً والفوز مستحقاً، خصوصاً في الشوط الثاني.. ظهرنا بالمستوى الذي نطمح إليه، وروح الفريق تتطور باستمرار.. الموسم طويل وواجهنا تحديات، لكن شخصية المجموعة واضحة، نواصل العمل بإيجابية ونركز على كل مباراة». ويستعد الفريق لخوض مباراته المقبلة أمام فريق النجم الأحمر في بلغراد أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأوروبي «يورو ليغ».