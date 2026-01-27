«بيروت» يحسم مواجهة مثيرة أمام الإفريقي التونسي في سلة دبي

حقق نادي بيروت اللبناني فوزًا مثيرًا على النادي الإفريقي التونسي بنتيجة 95–83 بعد تمديد الوقت، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

واتسمت المواجهة بالتكافؤ طوال وقتها الأصلي، حيث أنهى النادي الإفريقي الربع الأول متقدمًا 20–18، قبل أن يرد بيروت في الربع الثاني ويفرض أفضليته 25–20. وواصل الفريق اللبناني تفوقه في الربع الثالث 23–15، غير أن الإفريقي عاد بقوة في الربع الرابع وحسمه 25–14، ليفرض اللجوء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، فرض بيروت سيطرته الكاملة وقدم أداءً حاسمًا، متفوقًا 15–3، ليحسم اللقاء بفارق 12 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حقق أهلي طرابلس الليبي فوزًا عريضًا على الكرامة السوري بنتيجة 99–68، في اللقاء الذي أُقيم على الصالة ذاتها ضمن البطولة.

وفرض الفريق الليبي أفضليته منذ البداية، متقدمًا في الربع الأول 29–14، وموسعًا الفارق في الربع الثاني 24–18، قبل أن يواصل سيطرته في الربعين الثالث والرابع (27–23 و19–13)، ليحسم المباراة دون عناء.