منتخب الإمارات يهزم النصر ويعزز صدارته في دولية دبي للسلة

عزز منتخبنا الوطني صدارته للمجموعة الأولى في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 101–90 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة راشد بن حمدان، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة المجموعة، فيما بقي النصر في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً.



وجاءت بداية اللقاء متكافئة، إذ واجه منتخبنا مقاومة من النصر الذي ظهر منظماً فنياً ونجح في مجاراة نسق اللعب خلال الربع الأول الذي انتهى لمصلحة منتخبنا 25–23. وفرض منتخبنا أفضليته في الربع الثاني مستفيداً من تفوقه الدفاعي، وحسمه 26–17.



وعاد النصر بقوة في الربع الثالث، محسناً أداءه على طرفي الملعب، لينهيه متقدماً 23–20، قبل أن يشهد الربع الأخير تنافساً قوياً وحسمه منتخبنا 30–27، منهياً المواجهة بفارق 11 نقطة.

ويختتم منتخبنا مشواره في دور المجموعات بمواجهة الوحدة السوري بعد غدٍ الأربعاء، فيما يلتقي النصر مع حمص الفداء السوري ضمن الجولة ذاتها.



وفي مباراة أخرى، فاز الوحدة السوري على الاتحاد الليبي 96–91، بعد أن قلب تأخره في الربعين الأول (24–26) والثاني (17–19) إلى تفوق في الربعين الثالث (31–27) والرابع (24–19)، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 نقاط للاتحاد الليبي.