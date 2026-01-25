«سلة قاتلة» في الثانية الأخيرة تقود «الأبيض» لإسقاط الاتحاد الليبي بدولية دبي

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزًا مثيرًا على حساب الاتحاد الليبي بنتيجة 97–95، في مواجهة حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وفرض التعادل نفسه على معظم فترات اللقاء، إذ انتهى الربع الأول بنتيجة 25–25، في ظل تقارب كبير في المستوى وتبادل للهجمات من الطرفين. وتكرر السيناريو ذاته في الربع الثاني، قبل أن ينجح الفريق الليبي في خطف أفضلية طفيفة بسلة في اللحظات الأخيرة، لينهي الشوط الأول متقدمًا 51–50.



واستمرت الندية خلال الربع الثالث، حيث تواصل السباق سلة بسلة، قبل أن يمنح زاشاري لوفتن فريقه أفضلية مهمة بتسجيله رمية ثلاثية، وسّع بها الفارق 22–18، وهي النتيجة التي انتهى عليها الربع..

وفي الربع الأخير، رفع منتخبنا من نسق اللعب ونجح في تقليص الفارق تدريجيًا، قبل أن يحسم واشنطن ديشواندري المواجهة بسلة من نقطتين في الثانية الأخيرة، مانحًا «الأبيض» فوزًا قاتلًا، ومتوّجًا نفسه نجمًا للقاء بتسجيله 29 نقطة.



وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على حمص الفداء السوري بنتيجة 97–70، على أن يلتقي غدًا الاثنين مع فريق النصر في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية، وكان الاتحاد الليبي فاز في الجولة الأولى على النصر بنتيجة 106 ـ 70



