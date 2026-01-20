إطلاق العدّ التنازلي للنسخة الـ 35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة



عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة مؤتمراً صحفياً موسعاً، اليوم الثلاثاء، في فندق بارسيلو الجداف بدبي، للكشف عن آخر الترتيبات ورعاة النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 23 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة عشرة فرق تمثل قارتي آسيا وأفريقيا، في واحدة من أعرق البطولات الإقليمية على صعيد كرة السلة.

ترأس المؤتمر عبد اللطيف ناصر الفردان، رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بحضور سالم المطوع الأمين العام للاتحاد ومدير البطولة، ومحمد الكعبي ممثلاً عن وزارة الرياضة، وعلي عمر ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، إلى جانب حمدان سعيد الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية، وعلي حسن الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد، إضافة إلى ناجي الجابري وخميس رجب ممثلي شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية.



في مستهل المؤتمر، أكد سالم المطوع أهمية بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وقيمتها الفنية والتاريخية، مشيراً إلى أنها تمثل محطة رئيسية في مسيرة تطور اللعبة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، لما تحظى به من مشاركة قوية وجماهيرية واسعة على مدار تاريخها الممتد.

من جانبه، وجّه عبداللطيف ناصر الفردان الشكر والتقدير إلى مجالس إدارات الاتحاد السابقة التي تولت تنظيم البطولة، مثمناً الجهود التي أسهمت في ترسيخ مكانتها، ومخصّصاً تحية خاصة إلى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات لكرة السلة الرئيس الفخري، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، لما قدمه من نقلة نوعية جعلت البطولة محط أنظار القارة الآسيوية والمنطقة.



ورحّب الفردان بالحضور، معرباً عن اعتزازه بإقامة النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، التي وصفها بأنها واحدة من أبرز وأهم البطولات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص اتحاد الإمارات لكرة السلة على دعم اللعبة وتطويرها، وتعزيز أواصر التواصل الحضاري بين الشعوب، وتهيئة بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الريادة والتميّز الرياضي.

كما ثمّن رئيس اللجنة العليا المنظمة الدعم المتواصل من مجلس دبي الرياضي، وجهوده في رعاية وتنظيم البطولات الرياضية، ودوره في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة رياضية عالمية تحتضن كبرى الفعاليات الدولية.

ووجّه كذلك الشكر والتقدير إلى جميع الرعاة والداعمين للبطولة، مؤكداً أن دعمهم كان له أثر بالغ في استمرار نجاح هذا الحدث وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.

وخلال المؤتمر، استعرضت اللجنة المنظمة الفرق المشاركة في البطولة، وعددها عشرة فرق، وهي: منتخب الإمارات، ونادي النصر الإماراتي، وبيروت اللبناني، وحمص الفداء السوري، والكرامة السوري، والوحدة السوري، وأهلي طرابلس الليبي، والاتحاد الليبي، وزامبوانغا الفلبيني، والأفريقي التونسي، إلى جانب استعراض رعاة كل فريق.



كما تم تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، التي ستقام منافساتها على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي، وسط ترتيبات تنظيمية تهدف إلى إخراج الحدث بأعلى المستويات الفنية والتنظيمية، بما يواكب مكانته التاريخية وجماهيريته العريضة.

وأكد حمدان سعيد الزعابي، رئيس اللجنة الإعلامية، اكتمال الاستعدادات الإعلامية الخاصة بالبطولة، مشيراً إلى جاهزية فريق العمل لتقديم تغطية شاملة تواكب أهمية الحدث. بدوره، عبّر ناجي الجابري، ممثل شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية، عن سعادته بتنظيم هذه البطولة العريقة، مؤكداً أن الهدف هو تقديم حدث يليق باسم دولة الإمارات وتاريخ بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ومعرباً عن ثقته الكبيرة بنجاح النسخة الخامسة والثلاثين.