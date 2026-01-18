منافسات قوية في التجمع الثاني لدوري السلة على الكراسي المتحركة «3×3»

أُقيمت أمس منافسات التجمع الثاني لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «3×3»، للموسم الرياضي 2025-2026، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة أندية الدولة. شهد التجمع فوز نادي الثقة للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 16-7، قبل أن يتغلب على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 7-6، في مباراة قوية، حُسمت في اللحظات الأخيرة.



وواصل نادي خورفكان لأصحاب الهمم عروضه القوية، وفاز على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 8-4، ثم على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 9-4، قبل أن يختتم نتائجه بتغلبه على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 9-7. وفي مباراة أخرى اتسمت بالندية، نجح نادي العين لأصحاب الهمم في الفوز على نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 5-4.