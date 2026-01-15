«دبي للسلة» يخسر من بولونيا الإيطالي في «اليوروليغ»

عدنان الغربي

خسر نادي دبي لكرة السلة من العملاق الإيطالي فيرتوس بولونيا 80 - 72 في المباراة، التي جمعتهما الليلة على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ». قدم الفريقان أداء مميزاً اتسم بالإيقاع العالي والندية الكبيرة على مدار اللقاء، حيث تبادلا الهجمات السريعة بفعالية لافتة، مع اعتماد واضح على الاختراقات الذكية.



وبرزت الرميات الثلاثية الحاسمة عاملاً مؤثراً في مجريات المباراة خصة من جانب الفريق الإيطالي. وأسهمت الأجواء الجماهيرية المشحونة بالطاقة والحماس في رفع معنويات اللاعبين، لتتحول المباراة إلى عرض كروي ممتع جذب أنظار الحضور وأشعل المدرجات حتى اللحظات الأخيرة.



و جاءت المباراة مثيرة في جميع الأشواط، حيث حسم التعادل 23-23 نتيجة الربع الاول، الذي،سجل تألق السنغالي نيانغ ساليو من جانب الفريق الإيطالي.

في الربع الثاني استثمر فيرتوس بولونيا الارتداد السريع لفرض أسلوبه و انتزع فوزا مثيرا 18-14، ليتقدم بمجموع 41-37، وواصل الفريق الإيطالي تفوقه في الربع الثالث 19-16، و اشتد التنافس في الربع الاخير ورغم المستويات القوية التي قدمها دبي، نجح فيرتوس بولونيا في فرض كلمته، والعودة بفوز مستحق 80-72.