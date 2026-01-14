منتخب «سلة الكراسي المتحركة» جاهز لألعاب غرب آسيا البارالمبية مسقط 2026

أقام منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة معسكراً داخلياً في نادي الثقة للمعاقين على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، المقرر إقامتها في سلطنة عُمان، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل. وتفقد المعسكر ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، حيث تابع جانباً من التدريبات اليومية، واطلع على البرنامج الفني والإعدادي للاعبين، كما حرص على تحفيزهم وتشجيعهم قبل الاستحقاق القاري المرتقب.



وأكد المهيري، خلال زيارته، أن اللجنة البارالمبية الوطنية تسخر جميع إمكاناتها لخدمة المنتخبات الوطنية، وتوفير البيئة والمناخ الملائم للاعبين من أجل الإعداد الأمثل للبطولة، مشيراً إلى أهمية هذه المعسكرات في رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.



وأعرب المهيري عن ثقته بقدرات لاعبي منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تمثيل الدولة بصورة مشرفة، خلال منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية مسقط 2026، في ظل سعي منتخبنا الوطني للحفاظ على اللقب، الذي توج به في النسخة الماضية.