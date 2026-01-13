8 فرق تشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للرجال لكرة السلة عن القائمة المبدئية للفرق المشاركة في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، التي تقام خلال الفترة من 23 يناير الحالي حتى الأول من فبراير المقبل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبحضور أعضاء اللجنة، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية.



وتضم القائمة الحالية 8 فرق هي منتخب الإمارات الوطني، ونادي النصر، وبيروت اللبناني، والكرامة والفداء من سوريا، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانجا الفلبيني، والإفريقي التونسي، على أن يبقى باب المشاركة مفتوحاً لمدة 48 ساعة في ظل تلقي اللجنة طلبات من أندية أخرى لم تستكمل إجراءات تأكيد مشاركتها حتى الآن.



وأكد عبداللطيف الفردان أن مشاركة منتخب الإمارات تأتي في إطار الرغبة في تحقيق الاستفادة من الاحتكاك الفني في بطولة دولية مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، مشيراً إلى أن البطولة تشكل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المصاحبة المقررة في دولة قطر خلال شهر مايو المقبل.



وأوضح أن البطولة، التي تعد من أعرق بطولات كرة السلة في المنطقة، واصلت ترسيخ مكانتها الفنية والتنظيمية على المستويين العربي والإقليمي على مدار 35 نسخة، حتى بات اسمها مرتبطاً بمدينة دبي كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

ووجه رئيس اللجنة الشكر إلى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للعبة، تقديراً لدوره البارز في دعم البطولة وتعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن اتحاد كرة السلة قرر منحه الرئاسة الشرفية للاتحاد عرفاناً بجهوده الممتدة على مدى سنوات طويلة.



وأشاد الفردان بالدعم المتواصل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في استمرار نجاح البطولة وتطورها وجعلها علامة بارزة في مسيرة كرة السلة الإماراتية.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة تشكيل اللجان العاملة في البطولة، حيث تم تعيين عبدالله حسن محيوه نائباً لرئيس اللجنة ورئيساً للجنة الحكام والإحصاء، وسالم المطوع مديراً للبطولة، وحمدان الزعابي رئيساً للجنة الإعلام، وعلي الأميري رئيساً للجنة الفنية، وإبراهيم حتاوي رئيساً للجنة العلاقات العامة والفعاليات، وغالية المازمي لمسؤولية مراسم البطولة.



واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقارير الجاهزية الخاصة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المتعلقة باستقبال وفود الفرق المشاركة، وخطط التنقل، ومقار الإقامة، وصالات التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية لإنجاح النسخة الـ35 من البطولة.