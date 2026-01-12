عبداللطيف الفردان: رئاسة القرقاوي الفخرية لاتحاد السلة تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء

قرر اتحاد كرة السلة إهداء الرئاسة الفخرية للواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها على مدى أكثر من أربعة عقود بدعم كرة السلة الإماراتية والوصول بها إلى أعلى المراتب خليجياً وعربياً وقارياً، من جهته، كان عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة السلة، قد صرح قائلاً: باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة السلة، يسرّني أن أعلن عن قرار مجلس الإدارة بتعيين اللواء «م» إسماعيل عبدالله القرقاوي، رئيساً فخرياً للاتحاد، وذلك تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وجهوده الكبيرة، ودعمه المتواصل لتطوير رياضة كرة السلة في دولتنا الحبيبة».



وأضاف الفردان، أن هذا القرار يأتي تجسيداً لحرص مجلس الإدارة على تكريم الرموز الوطنية التي كان لها بالغ الأثر في خدمة الرياضة الإماراتية، وانطلاقاً من الاعتزاز بما قدمه الرئيس الفخري من إسهامات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرة الاتحاد، والارتقاء برياضة كرة السلة نحو آفاق أوسع من التميز والنجاح.



واختتم رئيس الاتحاد تصريحه قائلاً: بهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفخري على ما قدمه وما سيقدمه من دعم ومساندة، متمنين له دوام التوفيق، ولرياضة كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين المحلي والدولي.