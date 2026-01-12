إسماعيل القرقاوي رئيساً فخرياً لاتحاد السلة الإماراتي

قرر اتحاد كرة السلة اهداء الرئاسة الفخرية للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها على مدى أكثر من أربعة عقود بدعم كرة السلة الاماراتية والوصول بها إلى أعلى المراتب خليجباً وعربياً وقارياً، وسيتم الإعلان رسمياً عن هذا القرار في الحفل الذي سيقام في الخوانيج مساء بعد غداً الأربعاء بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولاعبي المنتخب الوطني والاعلاميين، الذين واكبوا المسيرة الذهبية للقرقاوي منذ انضمامه للاتحاد عام 1984.



من جانبه، صرح سالم المطوع أمين عام الاتحاد، بأن هذا القرار أًتخذ في أول اجتماع للمجلس الحالي أغسطس الماضي برئاسة عبداللطيف الفردان، بعد ذلك تمت مخاطبة وزارة الرياضة التي باركت هذا الترشيح، موضحاً أن كرة السلة حققت نجاحات كبيرة وانجازت كثيرة خلال رئاسة القرقاوي للاتحاد في الدورات الست الأخيرة سواء على مستوى المسابقات أو البطولات الخليجية والعربية والآسيوية.