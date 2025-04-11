«آسيوي الكاراتيه» يبحث تعزيز «اللعبة» عالمياً مع مسؤولين صينيين



التقى اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه - نائب رئيس الاتحاد الدولي، بوزاي تشينغ، العضو الشرفي في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب الأمين العام لاتحاد الكاراتيه الصيني، وعدد من الشخصيات البارزة في الحقل الرياضي.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة المرتبطة بالرياضة والرياضيين، مع التركيز بشكل خاص على سبل دعم وتطوير رياضة الكاراتيه في جمهورية الصين الشعبية. كما تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الأطراف المعنية، بهدف رفع مكانة هذه الرياضة إقليمياً ودولياً، وتعزيز انتشارها على نطاق أوسع.

جرى اللقاء بحضور سونغ لوزينغ، رئيس لجنة الرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، إلى جانب الأمين العام لاتحاد الكاراتيه الصيني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها اللواء الرزوقي لتعزيز حضور الكاراتيه على الساحة العالمية، وتوطيد علاقات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى، بما يخدم تطلعات رياضيي الكاراتيه في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد الطرفان بدور رياضة الكاراتيه كوسيلة لتعزيز قيم الانضباط والاحترام والتعايش، مؤكدين أهمية ترسيخ حضورها ضمن الأجندة الرياضية للدول، والعمل على دعم مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية والأولمبية.

وأكد اللواء (م) ناصر الرزوقي خلال اللقاء حرص الاتحادين الإماراتي والآسيوي على مد جسور التعاون مع الصين، نظراً لما تمثله من قوة رياضية واقتصادية مؤثرة، معرباً عن تطلعه إلى شراكات استراتيجية تسهم في خلق بيئة رياضية مزدهرة للكاراتيه في المنطقة.

من جهته، عبّر بوزاي تشينغ عن ترحيبه بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي، مشيداً بالجهود التي يبذلها اللواء الرزوقي في سبيل تطوير اللعبة والنهوض بها على المستويات كافة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها اللواء (م) ناصر الرزوقي مع كبار المسؤولين الرياضيين العالميين، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور رياضة الكاراتيه دولياً، وتمكين الأجيال الصاعدة من تحقيق إنجازات متميزة على الساحة العالمية.