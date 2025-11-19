فضية جديدة في ألعاب القوى ترفع رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية بدورة «التضامن الإسلامي»



أحرز منتخب الإمارات لألعاب القوى الميدالية الفضية لسباق 400 متر حواجز ضمن منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 57 دولة. وتوجت العداءة مريم كريم، لاعبة منتخب الإمارات، بالميدالية الفضية بعد إنهاء السباق بزمن 57.42 ثانية، مسجلة أفضل رقم عالمي لعام 2025 لعداءة تحت 18 عاماً في هذه الفئة، في إنجاز جديد يعزز حضور ألعاب القوى الإماراتية على الساحة الدولية.

وبهذه النتيجة رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 12 ميدالية بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 برونزيات، لتحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب العام. فيما تأهل العداءان إيمانويل باميديلي، وسليمان عبدالرحمن، إلى نهائي سباق 400 متر رجال.



وأكد راشد آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن إنجاز مريم كريم يعكس جهود الاتحاد في تطوير مستوى العدائين في مختلف التخصصات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفوق تقوم على تحقيق الأرقام القياسية إلى جانب حصد الميداليات في المحافل الإقليمية والدولية.



وفي منافسات الهجن، حقق راشد الكعبي، المركز الأول في التصفية الثانية بزمن 3:19.653 دقائق لمسافة 2000 متر، فيما نال مطر المهيري، المركز الثاني في التصفية الأولى بزمن 3:15.765 دقائق، ليتأهل اللاعبان إلى الجولة النهائية المقررة غداً الخميس. كما تأهل منتخب الإمارات لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة 28-25.



وفي رياضة المبارزة، بلغ فارس البلوشي ربع نهائي سلاح الفلوريه، بعد سلسلة من الانتصارات على لاعبين من باكستان وإندونيسيا وسلطنة عمان وأوزبكستان والكويت والبحرين، قبل خروجه أمام التركي كيفانج كيرتاي. وتأهلت زينب الحوسني إلى دور الـ16 في سلاح الإيبيه، فيما قدم كل من خليفة الكعبي، وشيخة الزعابي، مستويات جيدة خلال مختلف الأدوار.