«حتا» و«الشارقة الرياضي للمرأة» بطلا كأس الإمارات لاختراق الضاحية

فاز رجال نادي حتا، وسيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ببطولة كأس الإمارات لاختراق الضاحية، والتي نظمها اتحاد ألعاب القوى في خورفكان أول من أمس، بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة، وتنافسوا في جميع المراحل العمرية للأشبال والزهرات تحت 16 سنة لمسافة 2 كلم، وتحت 18 سنة لمسافة 4 كلم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كلم، والعموم رجال وسيدات لمسافة 10 كلم. وأحرز نادي حتا لقب بطولة الرجال عموم برصيد 16 نقطة، وفاز عداؤه فيسا تاديس بلقب الفردي، بينما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس السيدات، وفازت لاعبته كلثوم موسى، بلقب الفردي، كما نال عداء حتا حمد صالح لقب فئة الناشئين، وفاز حتا بالفئة نفسها للفرق برصيد 20 نقطة، وفاز أيضاً بلقب الفرق لفئة الأشبال، والتي ذهب لقبها الفردي لعداء نادي النصر عبد اللطيف إسماعيل.

وحصدت أسميتا جانيش عداءة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، لقب فردي فئة الناشئات، وحقق إبراهيم رسلان عداء النصر لقب فئة الشباب، ونال النصر لقب فئة الفرق برصيد 17 نقطة، وشهد السباق المجتمعي للرجال، فوز هزاع خالد من شرطة دبي بالمركز الأول، ونال نادي شرطة دبي لقب الفرق برصيد 10 نقاط، كما نال لقب السباق نفسه لفئة السيدات، بعد حصد لاعبتيه موزة سيف الجابري وسعاد عبد الواحد سليمان، المركزين الأول والثاني، بينما فاز العداء زياد حسني، بالسباق المجتمعي لفئة الشباب.

ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الفرق للزهرات برصيد 10 نقاط، ونالت لاعبته جورية أحمد لقب الفردي، وحققت زميلتها مهيرة محمد سيف الكتبي، لقب فردي الشابات، وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسالم محمد النقبي رئيس نادي خورفكان.