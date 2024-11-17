كبار المواطنين بـ «جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين» يشاركون في تحدي دبي

نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بدبي، أول من أمس، فعالية رياضية مميزة لكبار المواطنين أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ورعاية دار حمد للأزياء، وذلك ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30x30 لعام 2024.

وأقيمت الفعالية في مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع، وتضمنت العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية الهادفة والتي تناسب قدرات هذه المرحلة السنية وإبراز خبراتهم وبما يعزز الصحة واللياقة البدنية لكبار السن.

وحظيت الفعالية الشاملة والمميزة بمساهمة كبيرة من عدة جهات راعية أسهمت بدرجة كبيرة في إنجاح هذه الفعالية، وحققت الأهداف التي أقيمت من أجلها ومنها دار حمد للتصميم، بنك الإمارات للطعام، وإلياس للعطور.

من جهتها، أعربت نسرين بن درويش، عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي عن بالغ سعادتها بالنجاح الكبير الذي شهدته الفعالية، وعززت ابتسامات المشاركين وعلامات الرضا التي ارتسمت على وجوههم أثناء وعقب ختام هذه الفعاليات والمسابقات الرياضية المتنوعة خلال وعقب ختام هذه الفعالية بل المبادرة والتي لم تكن الأولى ولا الأخيرة التي تنظمها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين خلال مبادرة «تحدي دبي للياقة».

بدورها، قدمت مروة آل رحمة، نائب الرئيس ورئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، لمبادرتها الهادفة والمميزة التي نظمتها وحققت أهدافها لهذه الفئة المجتمعية التي تحظى بتقدير واهتمام بالغين من قيادتنا الحكيمة وشعبنا الوفي، وتمنت أن تحذو الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بتفعيل مزيد من دورها الإيجابي في رعاية وتقديم مزيد من الدعم لهذه الفئة المجتمعية لكبار السن الذين قدموا الكثير في مسيرة الوطن.