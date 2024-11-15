فارس المطوع: الإمارات أسست قاعدة قوية للتمثيل المشرف في كبرى المنظمات الرياضية

ثمّنت اللجنة الأولمبية الوطنية فوز 6 مرشحين من قائمة مرشحيها لعضوية اللجان العاملة للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وفاز فهد الشامسي بمنصب نائب رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية والفنون القتالية، وعبدالعزيز السلمان بعضوية لجنة المعلومات والإحصاء، وخلود الظاهري بعضوية لجنة الرياضة للجميع، وراشد بن مرخان بعضوية لجنة الرياضة والبيئة، وسالم المزروعي بعضوية لجنة السلام من خلال الرياضة، وجميلة عبدالله بعضوية لجنة الوفود المرافقة.

و أكد فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن هذا النجاح يعد ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية فتح المجال أمام الكوادر الوطنية لتمثيل الدولة في كبرى المؤسسات القارية والدولية الرياضية.

وأضاف المطوع، إن تمكين أبناء الوطن ودعمهم في تمثيل الدولة في المناسبات الكبرى واجب على الجميع، لا سيما أن دولة الإمارات رسمت لنفسها مساراً واضحاً، وأسست قاعدة قوية على صعيد التمثيل المشرف في كبرى الجهات والمنظمات سواء الرياضية أو غيرها، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية سعت على مدار الفترة الماضية إلى دراسة ملفات جميع المرشحين قبل رفع أسمائهم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، وفق المواعيد المحددة لاستلام طلبات الترشح من الدول الأعضاء بالمجلس، مما أثمر عن هذا الإنجاز المشرف لأبناء الوطن.