جامعة زايد وأمريكية الشارقة بطلا الجامعات للقوة البدنية



فاز فريق الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الأول للبنين في بطولة الجامعات بالقوة البدنية، بينما فاز فريق جامعة زايد للبنات بالمركز الأول، في البطولة التي نظمتها الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واختتمت أول من أمس وحل فريق جامعة بيرمينغهام في دبي بالمركز الثاني في فئة البنين وجامعة الإمارات بالمركز الثالث، وفي فئة البنات جاءت جامعة الشارقة في المركز الثاني وجامعة الإمارات في المركز الثالث، وشهدت البطولة مشاركة 93 لاعباً ولاعبة من 16 جامعة مسجلة في البطولة.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفائزين بالمراكز الأوائل بحضور الأستاذة سلمى البوسعيدي، مدير إدارة النشاط الرياضي والترويجي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، ومدير البطولة سالم حسن وعدد من المسؤولين.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد وبطل العالم فيصل الغيص الزعابي بالمستويات الفنية التي قدمها المتنافسون والصورة التنظيمية المميزة للبطولة، مبيناً أن لجنة القوة البدنية في الاتحاد تتابع نشاطات الجامعة في رياضة القوة البدنية بشكل مستدام، ونقدر هذه الجهود الهادفة لنصر ثقافة ممارسة الرياضة في الجامعة، وثمّن جهود لجنة التحكيم.