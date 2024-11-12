أكاديمية IFBB الدولية بدبي تطلق «برنامج الماجستير في اللياقة البدنية»



أعلن مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وضمن سلسلة الدورات والبرامج، التي تمت الموافقة على إقامتها خلال المرحلة المقبلة، عن إطلاق برنامج جديد تحت مسمى «برنامج الماجستير في اللياقة البدنية»، ومن المتوقع أن يحظى البرنامج الجديد بإقبال كبير من الحضور من مختلف الجنسيات، خاصة بعد ردود الأفعال الطيبة كافة، خلال الدورات، التي أطلقتها الأكاديمية مؤخراً على المستويين العملي والنظري.

من جانبه أوضح المهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية والمحاضر الدولي، أن الدورة الجديدة من «برنامج الماجستير في اللياقة البدنية»، التي تم اعتمادها حسب توجيهات الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، هدفها الأول الارتقاء باللعبة وعناصرها، ومن المتوقع أن يتم تنظيمها باللغتين العربية والانجليزية، حسب الخطة السنوية الموضوعة من قبل إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأوضح وليد عبد الكريم أن كافة الدورات التي تقدمها الأكاديمية هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، كما أن محاور الدورات تشهد التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة، خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات مما تناولته الدورة.