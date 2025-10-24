4 ميداليات ملونة تضع الإمارات في الصدارة العربية لـ «آسياد الشباب» بالبحرين



رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيد الإمارات من الميداليات إلى 4 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وميدالية برونزية ضمن منافسات النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، لتصعد الإمارات في المركز الثامن بجدول الترتيب العام في المرتبة الأولى عربياً.

وحصدت أروى علي، عداءة منتخبنا الوطني، الميدالية الذهبية بسباق 100 متر بزمن قدره 11.45 ثانية أفضل زمن في دورات الألعاب الآسيوية للشباب، بعدما نجحت في كسر الرقم القياسي للمرة الثالثة خلال الدورة في جميع الأدوار، وحلت القطرية دانا سالم في المركز الثاني وتوجت بالميدالية الفضية بزمن قدره 11.60 ثانية، والصينية يان شيني في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 11.79 ثانية.

وفازت عداءتنا عائشة محمد بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر للشابات بزمن قدره 54.25 ثانية، وحصلت الهندية جيسون إدينا على المركز الثاني بزمن قدره 55.43 ثانية، والعداءة وو شيا يينغ، من الصين تايبيه، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 56.60 ثانية.



وحقق سعيد عمر، عداء منتخبنا الوطني، الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب بزمن قدره 47.18 ثانية، فيما فاز الصيني جيا يانغ بالميدالية الذهبية بزمن قدره 46.57 ثانية، فيما توجت السريلانكية كوستا شانوكا بزمن قدره 47.72 ثانية.

وكان محمد عادل العلي قد حصد الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً، مساء أمس، والتي تعد الأولى في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب.

وحرص فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة، على حضور التتويج، كما حضر اللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعبدالملك جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.