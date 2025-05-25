مريم كريم أفضل عداءة آسيوية تحت 18 عاماً





فازت مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 سنة في فئة السيدات.

جاء الإعلان عن فوز مريم كريم اليوم في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى 2025، بفندق جيوموسان بمدينة جومي الكورية ، بحضور نخبة من المسؤولين والرياضيين من مختلف أنحاء آسيا.

وأحرزت كريم الجائزة نظراً للأداء المميز في بطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين والناشئات مؤخراً، وفوزها بذهبيتي سباقي 200 و400 متر حواجز.

وأكد الاتحاد الآسيوي في رسالة التهنئة للعداءة مريم كريم قبل الحدث، أن الجائزة جاءت نتيجة التفاني، والالتزام، والعروض المميزة لبطلة الإمارات في البطولات الآسيوية.

وقالت العداءة مريم كريم إن هذا التكريم يعد دافعاً قوياً لها للاستمرار في تطوير قدراتها، وتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات على المستويين القاري والدولي.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن فوز العداءة مريم كريم بالجائزة يعزز القدرات التنافسية العالمية لأبناء وبنات الإمارات في المحافل الخارجية، ويعد نموذجاً مميزاً للرياضية الإماراتية القادرة على التألق في البطولات القارية والدولية.