تكريم مريم كريم بجائزة أفضل لاعبة آسيوية في ألعاب القوى تحت 18 عاماً



شهدت مدينة جومي الكورية الجنوبية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لعام 2025، والذي أُقيم بحضور نخبة من المسؤولين والرياضيين من مختلف أنحاء آسيا. وقد توّجت البطلة الإماراتية مريم كريم بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 عاماً «فئة السيدات»، تكريماً لما قدمته من أداء متميز في بطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين.

وقد جاء هذا التكريم تقديراً لإنجازاتها اللافتة ومثابرتها في تمثيل الإمارات على الساحة الرياضية القارية. وسلم الجائزة اللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، خلال حفل أنيق ارتدى فيه المشاركون الأزياء الوطنية، وسط أجواء احتفالية رسمية مميزة.

وأكد الاتحاد الآسيوي في رسالة التهنئة التي وُجهت لمريم كريم قبل الحدث، أن الجائزة جاءت نتيجة التفاني، والالتزام، والعروض المتميزة التي قدمتها البطلة الإماراتية في البطولات الآسيوية.

من جهتها، عبرت مريم كريم عن سعادتها البالغة بهذا التقدير، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً قوياً لها للاستمرار في تطوير أدائها وتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات على المستوى القاري والدولي. يُذكر أن الحفل حضره عدد من كبار المسؤولين الرياضيين من القارة الآسيوية، إضافة إلى وفود الاتحادات الوطنية والرياضيين المكرمين.