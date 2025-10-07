تتويج الفائزين بسباق «جري سفاري الشارقة» بنسخته الـ3



نظم مجلس الشارقة الرياضي سباق «جري سفاري الشارقة» بنسخته الثالثة بمشاركة 500 شخص من الجنسين تسابقوا في مختلف الفئات، وأظهروا حماساً كبيراً في التنافس للوصول لمنصة التتويج.

حضر الحدث وتوج أبطال مسافات السباق هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومهير عبيد الخيال، المدير التنفيذي لنادي الذيد الثقافي الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وحصل المشاركون على ميداليات تذكارية تحمل نقشاً للمسار واسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية، وحمل الشريط شعارات الجهات الداعمة والمشاركة.



وحل بالمركز الأول في سباق «7.8 كلم» للمواطنين «رجال» أحمد النقبي، والثاني حسن المرزوقي، والثالث محمد علي، والمواطنات الأولى نورا صباح خلف، والثانية نوف الهجيري، والثالثة أمل الشحي، وللفئة المفتوحة «رجال» حصل موسى عقيل على المركز الأول، تلاه رشيد عمو، وحل ماثيو جومري ثالثاً، وللسيدات الأولى فيديليا ماسانجو، والثانية أنيتا نوسورا، والثالثة ماريا هيرتر.



وفي سباق «6.4 كلم» للمواطنين «رجال» جاء بالمركز الأول أحمد عبدالعزيز، تلاه عبيد الحمودي، والثالث عبدالله الصريدي، وللمواطنات كانت الأولى ميرا النقبي، والثانية دانا محمد، والثالثة أمل الكعبي.

ولفئة العموم رجال الأول فيكتور كورير، والثاني عبدالله باصمد، والثالث بيتر كيتافي، وللسيدات الأولى نانسي أويتي، والثانية ديما دانيال، والثالثة ماريا إردينيفا.



وفي سباق «3.1 كلم» للمواطنين حل محمد أحمد النقبي في المركز الأول، تلاه أحمد البلوشي، والثالث أحمد المعماري، وللمواطنات فازت الغلا الشحي بالمركز الأول، تلتها منال حسين، والثالثة علياء الزرعوني وللفئة المفتوحة رجال الأول محمد حجو، والثاني جيفري كيبلاغات، والثالث حمزة أوشن. وفي سباق جونيور «1.1 كلم» للأولاد حقق المركز الأول حميد الحمادي، والثاني خليفة الشرقي، والثالث محمد أحمد، وللبنات الأولى شوق أحمد، والثانية زينب نبيل، والثالثة ريم العيدروس.