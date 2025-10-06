منتخبنا يتوج بكأس الشابات ووصافة ترتيب بطولة غرب آسيا لألعاب القوى



حقق منتخب الإمارات لألعاب القوى، إنجازاً استثنائياً جديداً، بعد تتويجه بكأس فئة الشابات، واحتلاله المركز الثاني في الترتيب العام ضمن منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة، التي اختتمت مساء أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة مثلوا الإمارات.

وجاء هذا الإنجاز البارز رغم مشاركة المنتخب الوطني بعدد يقل عن نصف عدد اللاعبين المشاركين في المنتخبات التي حصدت المراكز المتقدمة، ليؤكد كفاءة عناصره الوطنية وجودة برامجه الفنية وقدرته على المنافسة بقوة في البطولات القارية.



وتمكن منتخب الإمارات من تحقيق التعادل في عدد الميداليات الذهبية مع منتخب قطر المتصدر للترتيب العام، حيث كان الفارق ميداليتين فضيتين فقط، ما يعكس حجم التنافس القوي والمستوى المتقارب بين المنتخبين، ويُبرز القيمة الحقيقية للنتائج التي حققها أبطال وبطلات الإمارات. وأسفرت المشاركة الإماراتية عن حصد 19 ميدالية ملونة جاءت ثمرة أداء متميز وروح عالية جسدت الطموح والإصرار على رفع راية الإمارات في المحافل الإقليمية.

وفي اليوم الختامي، توجت اللاعبة سلمى المري بذهبية رمي القرص شابات محققة مسافة 36.68 متراً، فيما أحرزت أمينات قمر الدين ذهبية سباق 200 متر عدو للشابات بزمن 23.78 ثانية، وحصدت زميلتها أروى علي الميدالية البرونزية في السباق نفسه بزمن 25.07 ثانية. ونال العداء سليمان عبدالرحمن ذهبية سباق 200 متر عدو للشباب بزمن 21.10 ثانية، وأحرز عبدالقدوس علي، الميدالية الفضية بزمن 21.33 ثانية. واختتم منتخبنا الوطني تألقه بتحقيق ذهبية سباق التتابع 4×400 متر شابات، إضافة إلى فضية فئة الشباب في السباق نفسه، ليؤكد تفوقه الفني والجماعي في المنافسات.



وأشاد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالمستوى الرفيع الذي قدمه أبطال وبطلات المنتخب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثمار العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد في بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية. وقال: «تحقيق المركز الثاني بفارق بسيط جداً عن منتخب قطر، رغم المشاركة بعدد محدود من اللاعبين، يؤكد جودة العمل الفني والقدرات التنافسية العالية للاعبينا، وفاعلية البرامج التطويرية التي يعتمدها الاتحاد بالتعاون مع الأندية».

وأضاف: «الاتحاد سيواصل الاستثمار في المواهب الوطنية من خلال برامج إعداد ومعسكرات تخصصية، للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي واستدامة الإنجازات، بما يعزز مكانة رياضة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».