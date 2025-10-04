«قوى الإمارات» ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات في بطولة غرب آسيا



رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 7 ميداليات، بعد إضافة ذهبيتين وفضية، في منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة، التي تختتم في العاصمة اللبنانية بيروت غداً الأحد، بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول. وتابعت العداءة مريم كريم تألقها في البطولة بحصد الذهبية الثانية لها في سباق الشابات لمسافة 100 متر حواجز، بزمن قدره 14.04 ثانية، متفوقة على السورية ريان حسن 14.06 ثانية، والأردنية نانسي أبو سرحان 17.33 ثانية، بعد فوزها في افتتاح البطولة بذهبية 400 متر حواجز.



كما توج منتخبنا الوطني بذهبية الفرق في نهائي 400 متر تتابع مختلط، بمشاركة مريم كريم أمنيات قمر الدين، وسعيد شعيب، وعبدالقدوس أحمد علي، محطماً رقمي البطولة والدولة، بزمن قدره 3.26.62 دقائق.

ونجحت اليازية طارق في حصد فضية رمي الرمح وزن 600 غرام، بتحقيق مسافة 32.0.9 متراً، مسجلة رقماً جديداً للدولة في فئة الشابات والسيدات، بعدما سبق وتوجت بذهبية القفز بالزانة. وتأهل العداءان سليمان عبدالرحمن، وعبدالقدوس أحمد إلى نهائي سباق 400 متر عدو، بعد تصدرهما التصفيات التمهيدية في منافسات اليوم.



وأثنت خولة سجواني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على النتائج المميزة لأبطال الإمارات في بطولة غرب آسيا، والتقدم نحو المركز الثاني في جدول الترتيب العام في البطولة برصيد 7 ميداليات ملونة، ما يعزز القيمة الكبيرة للعناصر الواعدة في المنتخب، وفق خطط مستقبلية لرفع مستوى التنافسية في البطولات الخارجية.