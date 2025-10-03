4 ميداليات ملونة لـ «منتخب القوى» في بطولة غرب آسيا



استهل منتخبنا الوطني لألعاب القوى، مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 عاماً، بتحقيق 4 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضية واحدة، ومثلها برونزية، في اليوم الافتتاحي للبطولة، والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت حتى 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

وتحققت أولى الميداليات الذهبية عن طريق العداءة مريم كريم في سباق 400 متر حواجز، بعد أن سجلت زمناً قدره 1:03.62 دقيقة، فيما أحرزت اليازية طارق الذهبية الثانية في القفز بالزانة محققة ارتفاعاً قدره 2.60 متر، فيما أضافت أروى علي الميدالية الفضية، وليلى أحمد البرونزية في سباق 100 متر عدو.



وأعرب اللواء الدكتور محمد عبد الله المر عن سعادته بالإنجاز، مؤكداً أن الفوز بأربع ميداليات في اليوم الأول من البطولة، يجسد نجاح استراتيجية الاتحاد في إعداد أجيال من الأبطال، ويعكس المستوى المميز الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات الإمارات في المنافسات الإقليمية.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر واعدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات خلال الأيام المقبلة، بفضل الجاهزية الكبيرة والتحضير المتميز للمشاركة في أجواء تنافسية قوية تجمع أبرز لاعبي ولاعبات المنطقة.



