منتخب القوى إلى بيروت بـ12 لاعباً ولاعبة للمنافسة على ذهب غربي آسيا





أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة، في بطولة غربي آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة في العاصمة اللبنانية بيروت من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.



ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات السرعات والوثب والرمي وإطاحة المطرقة، وتضم القائمة، مريم كريم، عبدالقدوس أحمد، سليمان عبدالرحمن، عبدالعزيز عيد، سلمى المري، اليازية طارق، عائشة محمد، أروى علي، عزة ناصر، ليلى أحمد، أمينات قمر الدين، وسعيد شعيب.



وغادرت البعثة إلى لبنان اليوم، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إضافة إلى خولة سجواني عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومروة الجسمي مشرفة الفريق النسائي، وبلال السالفة مشرف فريق الرجال، وتضم الجهاز الفني المؤلف من عبدالرحمن سليمان المدير الفني، إضافة إلى المدربين حسن عبدالجواد، وحكيم تاج الدين، ووليد حسين، وإيزاك جدوين، اختصاصي العلاج الطبيعي.



وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، إن المشاركة في بطولة غربي آسيا تكسب أهمية استراتيجية، نظراً لأنها ضمن الرزنامة الدولية، وإحدى المحطات المؤهلة إلى بطولة العالم تحت 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.



وأضاف إن قائمة المنتخب تضم عناصر واعدة ضمن استراتيجية الاتحاد في تأهيل وإعداد أبطال المستقبل، للمنافسة في البطولات العربية والقارية والدولية، وفق مؤشرات فنية تؤكد القاعدة النوعية في رياضة ألعاب القوى في دولة الإمارات.