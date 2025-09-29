منتخبنا لـ«قوى أصحاب الهمم» يواصل مشاركاته في بطولة العالم



تواصل بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، منافساتها في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تستمرحتى السادس من أكتوبر المقبل، ووضح جدياً حجم الجهود المبذولة من اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري خلال المنافسات، وكذلك القدرة على تقديم مستويات مشرفة تعكس مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وكانت البطلة ذكره الكعبي قد توجت بالميدالية الذهبية في سباق 100م T71 محطمة الرقم العالمي، لتكون دافعاً وحافزاً لزملائها للصعود إلى منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً، خاصة وأن كل مشاركة خارجية تمثل فرصة لتعزيز مكتسبات الدولة وإبراز قدرات أبنائها في أرقى البطولات العالمية.