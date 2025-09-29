سباقات «قرى الإمارات للجري» تنطلق 11 أكتوبر المقبل بالفجيرة



في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025»، وبرعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أطلق المجلس سلسلة سباقات «قرى الإمارات للجري»، بالشراكة مع شركة «أدنوك» وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي، من خلال سباقات متنوعة تشمل العائلات والسيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى المدارس والشركات والأندية الرياضية، بما يوفر بيئة آمنة وملائمة للجميع.



وتنطلق السباقات من قدفع في الفجيرة السبت 11 أكتوبر المقبل، تليها مصفوت في عجمان 18 أكتوبر، ثم الرمس في رأس الخيمة 25 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين 1 نوفمبر المقبل، فيما يقام السباق الخامس في دبا الحصن بالشارقة 22 نوفمبر، والسادس في الليسيلي بدبي 29 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة بسباقها السابع في الشويب بأبوظبي 6 ديسمبر المقبل، وذلك بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف درهم للفائزين.



وتمثل السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسلط الضوء على تنوع تضاريس الإمارات الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها، حيث تتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تعرف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وتبرز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة. كما تجسد المبادرة دعم القيادة الرشيدة لمختلف البرامج التي تسهم في إشراك جميع الفئات وتعزيز قيم الخدمة المجتمعية والتطوع، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بما يدفع عجلة التقدم الجماعي.