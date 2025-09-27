العدّاءة مريم كريم تتصدر «القائمة الدولية» لشهر أغسطس



تصدرت مريم كريم بطلة منتخبنا الوطني لألعاب القوى القائمة الدولية لأفضل عدّاءات سباق 400 متر حواجز تحت 18 سنة، لشهر أغسطس 2025، بأفضل توقيت «57.66» ثانية.

وتفوقت العدّاءة مريم كريم على كريستي لوبنبيرج، من جنوب أفريقيا «57.91»، ثانية، وناتاسيا فليتشر من جامايكا «57.92»، ثانية، ومينا هيرستبرنر من سويسرا«58.11» ثانية، ويونا كسودا، من اليابان«58.72» ثانية.



وقال اتحاد ألعاب القوى إن إعلان الصدارة العالمية للعدّاءة المتألقة مريم كريم، جاء اليوم وفق التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي، متفوقة على بطلات من جميع أنحاء العالم، في إنجاز جديد يؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في اكتشاف المواهب، وبناء قاعدة قوية من العناصر الواعدة للمنافسة في البطولات العالمية.



وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم، أن العدّاءة مريم كريم حققت إنجازات عالمية مميزة، ونتائج قوية في البطولات الإقليمية والقارية خلال عامين، من أبرزها فوزها بذهبية سباق 400 متر حواجز في البطولة العربية بتونس 2025، بالإضافة إلى ذهبيتي البطولة الآسيوية للناشئين بالمملكة العربية السعودية 2025، وجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 سنة لفئة السيدات 2024.