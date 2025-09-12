محمد المر يشارك في كونغرس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطوكيو



شارك اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لألعاب القوى 2025، والذي عُقد على هامش بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور ممثلي أكثر من 200 دولة أعضاء بالاتحاد.



وناقش الكونغرس أبرز التوجهات الاستراتيجية لتطوير ألعاب القوى عالمياً، وتم اعتماد عدد من القرارات المهمة، وأبرزها تثبيت موعد بطولة العالم لتكون المحطة الختامية للموسم الرياضي، واعتماد سياسات حوكمة وتطوير الأنظمة واللوائح، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، والتي تركز على النمو والابتكار وزيادة شعبية اللعبة عالمياً، والتقارير المالية والتنظيمية، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستدامة المالية.



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الله المر: «مشاركتنا في كونغرس الاتحاد الدولي تأتي تأكيداً على حرص الإمارات على الوجود الفاعل والمؤثر في المحافل الدولية، وصناعة القرار الرياضي العالمي، ونحرص على الاستفادة من مخرجات الكونغرس في تطوير برامج وخطط الاتحاد الإماراتي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية، ويخدم أهدافنا الاستراتيجية في إعداد أبطال قادرين على رفع راية الإمارات عالياً، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات والبرامج، التي تعزز مكانة ألعاب القوى الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وتواكب توجهات الاتحاد الدولي للنهوض بالرياضة على كل الأصعد».