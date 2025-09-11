أسرع رجل في أفريقيا يكتب قصة مختلفة في ألعاب القوى

وقف الجنوب أفريقي أكاني سيمبيني على أعتاب المجد والميداليات أكثر مما سيفعله معظم العدائين الآخرين، إذ أنهى ضمن الخمسة الأوائل في سباق 100 متر في آخر أربع بطولات كبرى.

وكان سيمبيني قريبًا دائمًا من منصة التتويج، لكن مع كل إخفاق له كانت أصوات المنتقدين تزداد ارتفاعًا.

غير أن العداء البالغ من العمر 31 عامًا، والذي سيخوض سباق 100 متر وسباق التتابع 4×100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستنطلق غدًا (السبت) في طوكيو، يرفض أن يُطلق عليه لقب «الرجل القريب من الفوز».

ويكتب أسرع رجل في أفريقيا قصة مختلفة، قصة تتحدى المنظور الضيق للميداليات وتتبنى إرثًا أوسع نطاقًا.

يقول سيمبيني عن هذه الانتقادات: «لا تزعجني، إنه رأي شخص يكتب.. الميداليات ليست قصتي، الميداليات مجرد حبة الكرز فوق الكعكة».

وأضاف: «إذا نظرت إلى مسيرتي وما قمت به، فهي مسيرة ناجحة، لم يحققها أحد غيري. هناك نجاح ونمو وقصة في ذلك، وهناك الكثير من التعلم الذي يأتي من التجربة، وهذا أمر جيد للغاية. هذا فوز بالنسبة لي».

واحتل سيمبيني المركز الخامس في سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016، والمركز الرابع في سباق العدو القصير في كل من أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024. وكانت ميداليته البرونزية في سباق 60 مترًا في بطولة العالم داخل الصالات في مارس/آذار أول ميدالية فردية عالمية يحققها.

لكنه فتح الباب أمام العدّائين الأفارقة، بعدما أصبح أول جنوب أفريقي يصل إلى نهائي سباق 100 متر في الأولمبياد، ليثبت أن السرعة ليست حكرًا على القوى التقليدية للعدّائين في الولايات المتحدة وجامايكا.

تحطيم رقم بولت

أصبح سيمبيني في أبريل/نيسان الماضي الرياضي الوحيد في التاريخ الذي قطع مسافة 100 متر في أقل من 10 ثوانٍ لمدة 11 عامًا متتاليًا، عندما فاز بالميدالية الذهبية في سباق الجائزة الكبرى في بوتسوانا بزمن قدره 9.90 ثوانٍ. وكان النجم الجامايكي يوسين بولت صاحب الرقم القياسي السابق بعدما حقق الإنجاز نفسه لعشر سنوات.

وقال سيمبيني للصحفيين أمس (الأربعاء): «يجب أن تدركوا أن ما أقوم به في هذه الرياضة من أجل جنوب أفريقيا وأفريقيا هو سابقة».

وأضاف: «أنا أدافع عن ذلك، وهذا يطور العديد من الرياضيين بعدي، وبالنسبة لي، هذا هو الموقف القوي للغاية الذي أشغله».

وتابع: «لكن في الوقت نفسه، أنا أتحمل مسؤولية الاستمرار في كتابة القصة، والاستمرار في تطوير نفسي والإيمان بنفسي، وعدم الاستماع إلى الانتقادات التي تقول إنني لست جيدًا بما يكفي للصعود إلى منصات التتويج».

ويجد سيمبيني الرضا في قيامه بمهمة الإرشاد، وفي الرؤية التي ينظر بها إلى الأمور. فهو لا يتسابق من أجل نفسه فقط، بل من أجل قارة بأكملها، ومن أجل الجيل القادم الذي يمكنه أن يرى فرصة لم تكن موجودة من قبل.

ويقول سيمبيني: «كان من الممكن أن أفوز بميداليات وأن تكون قصتي مختلفة، لكن الأمر لم يكن ليحمل نفس القوة التي وصلت إليها الآن».

واستُبعد سيمبيني سابقًا من نهائي سباق 100 متر بسبب انطلاقة خاطئة في بطولة العالم 2023 في بودابست، لكنه يقول إنه لا يستخدم ذلك كحافز له.

وقال: «كنت في أفضل حالاتي، ونعلم جميعًا ما كان بإمكاني تقديمه، ونعم، كانت هناك خيبة أمل في ذلك».

وتابع: «لكن في الوقت نفسه، حدث ما حدث، ولا يمكنني السماح لذلك الشعور السلبي بأن يؤثر علي».