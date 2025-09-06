المر يحتفظ برئاسة «القوى» ويكشف عن الطلب الخاص من وزارة الرياضة



احتفظ اللواء الدكتور محمد المر، برئاسة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت على رئاسة الاتحاد صباح اليوم، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، لدورة العمل من 2025 إلى 2028.



وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة انتخابية، برئاسة أحمد سعيد جمعة السويدي، وعضوية كل من أحمد محمد الجابري وخالد مراد البلوشي، وحصل اللواء الدكتور محمد المر مرشح نادي خورفكان، على 15 صوتاً، مقابل 8 أصوات حصل عليها منافسه الدكتور إبراهيم السكار، مرشح نادي الإمارات، في الاجتماع الذي اكتمل نصابه القانوني في الموعد المحدد، بحضور 23 ممثلاً لأندية الدولة الممارسة لألعاب القوى.



فيما فاز بمقاعد عضوية مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، كل من ناصر بن عاشور مرشح نادي الشارقة، وحصل على 18 صوتاً، وفيصل الخميري مرشح نادي مصفوت، وحصل على 16 صوتاً، وفهد عبد الله، مرشح نادي الرمس، وجميلة عبد الله، مرشحة نادي النصر، وحصل كل منهما على 14 صوتاً، وراشد ناصر، مرشح نادي العربي، وحصل على 13 صوتاً، بينما لم يحالف التوفيق كلاً من محمد علي عامر مرشح نادي الوصل، علي حسن غزوان البدواوي مرشح نادي حتا، وعمر جمعة السالفة مرشح نادي شباب الأهلي.



وفازت خولة محمد سجواني مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بالمقعد النسائي في عضوية مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بحصولها على 15 صوتاً، مقابل 8 أصوات حصلت عليها منافساتها نورة الأنصاري، مرشحة نادي أبوظبي لألعاب القوى، ومن المقرر أن يتم ضم عضوين آخرين من خارج قائمة المرشحين، ويتم اختيارهما من قبل رئيس الاتحاد.



ووجّه اللواء الدكتور محمد المر، رسالة إلى أسرة ألعاب القوى، عقب نهاية العملية الانتخابية، قائلاً: «نرغب في تحويل ألعاب القوى إلى رياضة محبوبة من جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفي المرحلة المقبلة، ستكون المسؤولية كبيرة على عاتق مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الأندية والمجالس الرياضية الداعمة للاتحاد، ستكون هناك نتائج وتطبيق أفضل لاستراتيجية الاتحاد».



وأضاف: «قبل انتخابات اليوم، طلبنا من وزارة الرياضة الحرص على تطبيق استراتيجية ألعاب القوى حتى 2032، والتي تقدمنا بها للوزارة، وأعربنا عن أمنيتنا بأن يتم إلزام المجلس الجديد بالمحافظ على تطبيق هذه الاستراتيجية، مع عدم الممانعة في تطويرها، ووجودنا الآن، يلزمنا بتطبيق تلك الاستراتيجية بشكل صحيح، ونحن مسؤولون عن نجاحها، وإن شاء الله يسمع الجميع في المرحلة المقبلة عن النتائج الإيجابية لألعاب القوى في الدولة».



فيما قالت جميلة عبد الله: «انتخابي في عضوية مجلس الإدارة تحدٍ كبير، أتمنى تحقيق إنجازات أكبر مع الاتحاد، ولدينا استراتيجية واضحة وخطط كبيرة خلال الدورة الانتخابية السابقة، وطموحنا خلال السنوات المقبلة، الوصول إلى دورة ألعاب لوس أنجلوس الأولمبية».