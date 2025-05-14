ذهبيتان للإمارات في ختام الملتقى الدولي لألعاب القوى للسيدات



توجت عداءتا منتخب الإمارات الوطني لألعاب القوى، مريم كريم، وأمينات قمر الدين، بالميداليتين الذهبيتين، في ختام منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى للسيدات، الذي نظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 35 دولة.

وأحرزت مريم كريم، ذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن بلغ 59.48 ثانية، فيما حلت زميلتها مهرة عبدالرحيم، في المركز الثاني بزمن 1:03.79 دقيقة، محرزة الميدالية الفضية. وفي سباق 400 متر، حصدت أمينات قمر الدين، الذهبية بزمن 54.27 ثانية، وجاءت في المركز الثاني زميلتها عائشة طارق، بزمن 54.53 ثانية.