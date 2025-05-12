60 دولة في ختام «دولية ألعاب القوى» بدبي

اختتمت أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، فعاليات البطولة الدولية لألعاب القوى، التي عقدت بمشاركة 60 دولة، وتضمنت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى، 16 مسابقة، هي 100، و200، و400، و800، و1500 متر، و400 متر حواجز، وتتابع 400 متر، ودفع الجلة، والوثب الطويل لفئة الرجال، بينما شهدت منافسات السيدات منافسات 100، و200، و400، و800 متر، ورمي المطرقة، والوثب الطويل، والثلاثي.

توج الفائزين الشيخ ذياب بن سلطان بن خليفة آل نهيان، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأحرزت أمينات قمر الدين، عداءة منتخبنا الوطني لقب سباق 400 متر، وتصدر سليمان عبدالرحمن، سباق 400 متر.

وذهبت صدارة دفع الجلة للروماني تودر تودا، وفاز علي البلوشي، من سلطنة عمان، بلقب سباق 100 متر، والهندي ديفيد سورمون، بلقب الوثب الطويل، وتوجت اليونانية رافايلا سبانودوكي، بصدارة سباق 100 متر.

وفازت الرومانية أنديرا تلوز، بلقب الوثب الثلاثي، وتصدر سبيلو دهيلماني، من جنوب أفريقيا، سباق 400 متر حواجز، بينما حقق الكيني نيكولاس كبلجادات، لقب سباق 800 متر، وفازت الإثيوبية ساموريت مولقيتا، بلقب سباق 800 متر.

وحصدت الرومانية جيانسا جيلبر، لقب رمي المطرقة، وأحرز الهندي إنيميش كجاور، صدارة سباق 200 متر، وتوجت المصرية إسراء عويس، بلقب منافسات الوثب الطويل، وفاز الكيني أنسون كيريو، بالمركز الأول في سباق 1500 متر.