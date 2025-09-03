مرشحان للرئاسة في انتخابات ألعاب القوى



أعلن اتحاد ألعاب القوى عن القائمة النهائية لخوض الانتخابات المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، صباح السبت المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة العمل المقبلة من 2025 إلى 2028.



ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد اللواء الدكتور محمد عبدالله محمد عبدالله المر، رئيس مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، مرشحاً من نادي خورفكان، والدكتور إبراهيم سالم جاسم السكار النعيمي، مرشحاً من نادي الإمارات.



ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى كل من: عبدالله أحمد إبراهيم علي الحمادي، مرشحاً من نادي أبوظبي لألعاب القوى، فهد عبد الله أحمد عبدالله بن جمعة، مرشحاً من نادي الرمس، ناصر محمد سعید بن عاشور، مرشحاً من نادي الشارقة، راشد ناصر علي بن يوسف آل علي، مرشحاً من نادي العربي، محمد علي عامر علي الحبسي، مرشحاً من نادي الوصل، علي حسن خميس غزوان البدواوي، مرشحاً من نادي حتا، عمر جمعة بلال السالفة، مرشحاً من نادي شباب الأهلي، فيصل أحمد عبدالله الخميري، مرشحاً من نادي مصفوت، وجميلة عبدالله علي عبدالرحمن، مرشحة من نادي النصر.



ويتنافس على مقعد العنصر النسائي كل من نوره عبدالله محمد أحمد الأنصاري، مرشحة من نادي أبوظبي لألعاب القوى، وخوله محمد جاسم سجواني، مرشحة من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.